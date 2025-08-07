A Polícia Militar de Formiga, por meio do 63º Batalhão, prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no furto a uma joalheria localizado na praça Ferreira Pires, ocorrido no dia 3 de agosto. A ação resultou na recuperação de parte das joias furtadas, apreensão de drogas e ferramentas utilizadas em arrombamentos.

Desde o dia do crime, a PM realizou diligências que levaram à identificação de um veículo VW/Gol usado pelos criminosos. O proprietário, um homem de 20 anos, confessou ter sido contratado por outro suspeito, de 50 anos, para transportar os suspeitos do furto do hotel onde estavam hospedados até o terminal de ônibus. Pelo serviço, ele teria recebido R$ 100 e algumas joias.

Na residência do jovem, os militares apreenderam cinco anéis, dois brincos, uma pulseira e um pingente, todos semelhantes a ouro, além de seu aparelho celular. O segundo suspeito, de 50 anos, tentou se passar por outra pessoa utilizando documentação falsa, mas teve sua verdadeira identidade confirmada. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

Durante a operação, a PM também encontrou duas barras de maconha escondidas em uma mata e um conjunto de chaves michas na residência do suspeito, usadas para arrombamentos. Ambos foram presos em flagrante pelos crimes de receptação, uso de documento falso e tráfico de drogas, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Formiga com o material apreendido.

A Polícia Militar segue empenhada na identificação e localização de outros dois envolvidos no furto.

Com informações da PMMG