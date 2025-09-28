A Polícia Militar de Minas Gerais realizou nesse sábado (27), em Arcos, mais uma etapa da Operação Cavalo de Aço, ação voltada para a prevenção e repressão de delitos envolvendo motocicletas. A operação também teve como objetivo coibir a prática ilegal e perigosa conhecida como “rolezinho do grau”.

A iniciativa contou com o emprego de motocicletas de patrulhamento e o apoio de viaturas de quatro rodas. Durante a fiscalização, diversos veículos foram removidos e autos de infração de trânsito foram confeccionados. Segundo a PM, essas medidas reforçam o compromisso da corporação em manter a ordem pública e a segurança da população.

Fonte e fotos: PMMG