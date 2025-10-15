Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Militar atendeu a um acidente de trânsito no perímetro urbano de Formiga-MG, envolvendo uma motocicleta e um automóvel. O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro.

A equipe policial foi acionada e se dirigiu até a UPA Municipal, onde um homem de 49 anos, condutor da motocicleta Honda XRE 300 Sahara, já havia sido socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo o motociclista, ele seguia pela Avenida Brasil, no sentido bairro-centro, quando um Fiat Uno prata, que trafegava logo atrás, realizou uma manobra brusca e colidiu lateralmente contra sua moto.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle e caiu ao solo, sofrendo escoriações nos cotovelos, mãos, braço e joelho, além de suspeita de fratura em uma costela. Ele foi atendido pelo médico plantonista da unidade de saúde.

Após o acidente, o motorista do Fiat Uno fugiu do local sem prestar auxílio. Utilizando imagens de câmeras de segurança e o sistema de monitoramento Olho Vivo, a Polícia Militar conseguiu identificar o veículo envolvido na colisão. A motocicleta da vítima apresentou danos na lateral esquerda.

A Polícia Militar segue realizando as investigações para identificar o condutor do automóvel e esclarecer todas as circunstâncias do acidente.

Com informações da PMMG