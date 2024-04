A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), divulgou, nesta segunda-feira (1°), os resultados da Operação Semana Santa de 2024 realizada em Minas Gerais. As ações, que cobriram as extensas rodovias do estado, tiveram como objetivo principal garantir a segurança e a ordem no trânsito durante o feriado prolongado, período tradicionalmente marcado pelo aumento significativo no fluxo de veículos.

Operação Semana Santa

De acordo com a PMRv, foram realizadas um total de 2.532 operações policiais, resultando na apreensão de 4 armas de fogo.

O balanço demonstrou as ações policiais com a realização de 225 prisões e apreensões, que incluíram 5 prisões por tráfico de drogas, assim como 48 por embriaguez ao volante.

Trânsito como foco principal

Durante a operação também houve a recuperação de 11 veículos roubados e pela recaptura de 12 foragidos.

O trânsito, foco principal da operação, viu 86 prisões relacionadas a crimes de trânsito, além da remoção de 649 veículos por diversas irregularidades.

No entanto, apesar dos esforços intensificados, a Semana Santa foi também um período de perdas, com 16 vítimas fatais decorrentes de acidentes nas rodovias mineiras.

Os 83 acidentes de trânsito com vítimas são um lembrete da necessidade constante de conscientização e prudência por parte dos motoristas.

Fonte: Portal Gerais