Um motorista de caminhão-cegonha foi preso em flagrante neste fim de semana após ser flagrado transportando um veículo clonado na BR-381, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas Gerais. A ação foi registrada durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o caminhão foi abordado e, ao ser questionado, o motorista, de 49 anos, afirmou ter sido contratado por um terceiro para realizar o transporte do veículo. Ele informou ainda que o contato com o contratante foi feito apenas por telefone e que não possuía nenhum documento que comprovasse a formalização do serviço.

Durante a vistoria, os policiais identificaram sinais de adulteração nos elementos identificadores do automóvel, um Volkswagen T-Cross. Após consulta, foi constatado que o veículo era clonado e que o original havia sido furtado no dia 15 de julho deste ano.

Diante dos indícios de crime, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante. O veículo foi apreendido e o caso será investigado para apurar a participação de outros envolvidos no esquema de clonagem.

Com informações do Itatiaia