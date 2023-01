Um filhote de onça-pintada foi resgatado pelas equipes do Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, na Comunidade Agrovila, região do Tarumã-Mirim, em Manaus. O animal estava sendo mantido em uma caixa de madeira e estava ferido.

Segundo informações da polícia, o suposto caçador teria matado a mãe do filhote e depois estaria tentando vender o animal na comunidade. Uma denúncia anônima levou a Polícia Ambiental a chegar até o local.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), onde o caso foi registrado.

Já o filhote de onça-pintada foi encaminhado o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturas Renováveis (Ibama) onde receberá os cuidados até que possa voltar a natureza.

Fonte: CNN Brasil