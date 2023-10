As partidas finais do Campeonato “Veteranos” foram realizadas no sábado (7), no Estádio João Francisco de Paula (campo do Vila)

O time Pontevila foi o campeão da competição e a equipe Frangão conquistou a segunda colocação.

Pontevila 2 x 0 Frangão (tempo regular) e Pontevila 2 x 1 Frangão (pênaltis).

Eletrônica Martins conquistou a terceira colocação após vencer o Guarani por 4 x 0.

Fonte: Decom