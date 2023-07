O Distrito Turístico de Pontevila está perto de ter seu próprio Velório Municipal. Atendendo a um anseio antigo da comunidade, a Prefeitura de Formiga iniciou nesta semana a obra do novo espaço.

Por meio de vídeo, a prefeita em exercício, Adriana Prado, divulgou que a construção será possível graças aos recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado estadual João Vitor Xavier com contrapartida do Município.

A obra está orçada em R$144.804,79, e deverá ficar pronta em 5 meses, de acordo com uma placa instalada no local onde ficará o velório, ou seja, até dezembro deste ano.

Fonte: Jornal ‘O Pergaminho’