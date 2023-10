Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um caminhoneiro e uma mulher sendo perseguidos por um motorista, em um Ford Fusion, na BR-381.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira (20), em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nas imagens gravadas pela mulher, é possível ver toda a ação. O motorista do Fusion atravessa a marginal da rodovia pela contramão e para atravessado na pista para fechar o caminhão antes de uma rotatória. O caminhoneiro tenta desviar, e acaba batendo na traseira do veículo.

Mesmo tendo o carro atingido, o motorista do Fusion retoma a perseguição. Antes de ser novamente alcançado, o motorista da carreta liga para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pedindo ajuda. “Como que faço para sair fora dele?”, questiona no telefone.

Os dois veículos saem de uma via marginal e entram na pista principal da BR-381. O Fusion volta a ficar na frente do caminhão e reduz a velocidade, tentando obrigar o caminhoneiro a parar, mas a carreta segue em frente e empurra o carro até ele rodar e sair do caminho.

No choque dos dois veículos, o motorista do Fusion mantém o pé no freio, o carro ‘canta’ pneu e a fumaça da borracha queimada na frenagem sobe.

O caminhoneiro procurou a base de Betim da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registrar uma ocorrência. Aos agentes, ele disse que a discussão começou porque o motorista do Fusion não gostou de uma ultrapassagem feita na rodovia.

Os agentes da PRF procuraram o Ford Fusion, mas ele ainda não foi encontrado.

Fonte: Estado de Minas