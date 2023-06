O prefeito de Arcos, Claudenir José de Melo (Baiano), acompanhado pelo Secretário Municipal de Saúde, Tiago Carvalho, e engenheiros, visitou, na terça-feira (20), a Unidade de Pronto Atendimento de Formiga (UPA).

O objetivo foi conhecer melhor a estrutura da unidade e utilizá-la como modelo para a construção de uma UPA em Arcos.

A UPA Formiguense é considerada um exemplo na região, oferecendo atendimento 24 horas com uma equipe médica qualificada. Durante a visita, o secretário de Saúde de Formiga, Gleison Frade, apresentou todas as instalações da UPA, que conta com médicos clínicos, pediatras, ortopedistas e serviços de telemedicina, como cardiologia e neurologia.

A UPA de Formiga tem recebido constantes melhorias e investimentos, visando proporcionar um atendimento de excelência aos cidadãos. A administração municipal de Arcos busca se espelhar nesse modelo para viabilizar a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento em seu município.

Fonte: Decom