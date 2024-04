A Prefeitura de Divinópolis informou que instaurou uma sindicância administrativa na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto Cordeiro Martins, unidade gerida pelo Ibrapp.

A sindicância tem o objetivo de apurar possível ocorrência de erro médico no atendimento dispensado à paciente que faleceu nesse domingo (21) devido a uma pneumonia.

Diante da natureza da ocorrência e por não se tratar de evento de natureza exclusivamente administrativa, ainda, conforme a prefeitura, a condução da sindicância será conduzida por profissionais médicos, não pertencentes ao corpo clínico da UPA Padre Roberto. A sindicância deverá ser concluída em 30 dias e, em face do apurado, caso o Relatório Conclusivo assim disponha, o conteúdo do mesmo será remetido ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais para conhecimento e ponderação em relação às providências de natureza técnica/ética, bem como instruirá a Secretaria Municipal de Saúde na adoção das providências administrativas eventualmente cabíveis.

A Semusa também informou que o Ibrapp, empresa responsável pela gestão da UPA Padre Roberto Cordeiro Martins, já foi acionado para prestar esclarecimentos em relação ao ocorrido, uma vez que, pela natureza contratual, não há subordinação direta dos funcionários daquela unidade à Secretaria Municipal de Saúde.

Entenda o caso

Em atendimento realizado no dia 16 de abril, a paciente se queixava de diarreia, vômito e dor generalizada, tendo sido orientada e medicada. Após quatro dias, no dia 20 de abril, às 8h50, a paciente retornou à unidade, com queixas de natureza respiratória, tendo sido realizados vários exames, dentre eles um RX, tendo sido identificada uma pneumonia. A paciente foi medicada, orientada e liberada com prescrição de antibióticos.

No mesmo dia 20 de abril, às 18h21, a paciente retorna, trazida pelo Samu, com os mesmos sintomas intensificados, tendo sido entubada e transferida para a Sala Vermelha do Hospital São João de Deus às 4h15, do dia 21 de abril.

