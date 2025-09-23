A Prefeitura de Formiga apresentou o projeto de revitalização do Terminal Rodoviário, que promete transformar o espaço em um novo ponto de lazer, comércio e convivência para a população.

De acordo com o município, a obra contempla a implantação de uma feira livre, uma praça de exposições, a Praça Maria Fumaça, além de áreas específicas para Food Trucks, um mercado municipal e um playground. A proposta é oferecer à comunidade um ambiente moderno e multifuncional, que una cultura, gastronomia e entretenimento.

A previsão é de que a conclusão das obras ocorra até o final de 2026. A administração municipal informou ainda que outros detalhes, como valores do investimento, serão divulgados em momento oportuno.