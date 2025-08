A Prefeitura de Formiga segue investindo em infraestrutura e melhorias para a qualidade de vida da população. Um dos principais destaques atuais é o andamento das obras na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que representam um importante passo na área de saneamento básico do município.

As intervenções na ETE têm como objetivo ampliar e modernizar a capacidade de tratamento de esgoto da cidade. No vídeo divulgado pela administração municipal, é possível acompanhar de perto o progresso das obras, observar a estrutura que está sendo construída e conhecer a previsão de entrega do projeto.

Com essa iniciativa, a Prefeitura busca garantir benefícios significativos à população, incluindo a preservação do meio ambiente e a promoção de um futuro mais saudável para todos os formiguenses.

A obra da Estação de Tratamento de Esgoto reforça o compromisso da Prefeitura de Formiga com o desenvolvimento urbano e a sustentabilidade. A conclusão do projeto trará avanços importantes na qualidade de vida dos moradores, marcando mais uma conquista para o município.

Vídeo: Reprodução redes sociais

Com informações do Decom Formiga