Para comemorar o “Dia do Evangélico”, que em Formiga é estabelecido pela Lei 5.346, será realizado o 5º Show Gospel no dia 13 de abril, a partir das 20h, na praça do Terminal Rodoviário.

Havia uma expectativa que, assim como o Encontro de Motociclistas e o Encontro de Carros antigos, cujas edições de 2024 foram canceladas para que os valores sejam investidos no combate à dengue, o show gospel também fosse cancelado.

O preocupante cenário de saúde, com surto de dengue e aumento importante de casos de covid-19 em Formiga, também chegou a ser apontado em redes sociais por populares como motivo para o cancelamento.

Porém, na tarde desta quarta-feira (20), por meio de vídeo da dupla André e Felipe, postado no Instagram da Prefeitura, o evento foi confirmado.

Com emenda impositiva do vereador Marcelo Fernandes, neste ano, o evento contará com a apresentação de dois renomados nomes da música gospel: a dupla sertaneja “André e Felipe” e o cantor “Eli Soares” e banda.

Fonte: 93 Play