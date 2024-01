A Prefeitura de Formiga divulgou nota, na manhã desta quinta-feira (25), informando sobre os cidadãos que estão em situação de rua e que nos últimos dias têm permanecido na praça Ferreira Pires.

“A administração municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano, esclarece que nos dias 19 e 31 de outubro foram emitidas passagens para que as cinco pessoas retornassem à cidade de origem, Piumhi.

Após os procedimentos necessários de registro e emissão das passagens, os cidadãos embarcaram para a cidade vizinha. No entanto, dias depois, todos regressaram a Formiga.

A partir do retorno, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) iniciou, no dia 26 de dezembro, o acompanhamento da situação e, novamente, foram oferecidas novas passagens. Entretanto, a equipe constatou que não seria possível a emissão, já que, segundo relato dos próprios cidadãos, todos eles haviam perdido os documentos de identificação. Nesse momento, os servidores do Creas se disponibilizaram a levá-los à Delegacia da Polícia Civil para que fossem registrados Boletins de Ocorrência, mas os cidadãos não aceitaram.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social tem o relatório de toda assistência disponibilizada a essas pessoas que estão em situação de rua. Inclusive, duas delas manifestaram que desejam fazer um tratamento. A equipe do Creas agiu rapidamente e as internações já estão agendadas.

Em relação ao formiguense que, no momento, também está em situação de rua (na praça Ferreira Pires), o Creas informa que ele também é acompanhado pelo equipamento desde o dia 24 de maio de 2023. Recentemente, a família estava custeando o aluguel de um imóvel para ele morar. No entanto, por motivos pessoais, ele retornou às ruas da cidade”, destacou.

Fonte: Decom