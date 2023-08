Nessa sexta-feira (18), a Administração Municipal inaugurou diversas obras nas comunidades rurais de Formiga. As cerimônias foram conduzidas pelo prefeito Eugênio Vilela e pela vice-prefeita Adriana Prado.

Na Comunidade Cerrado foi entregue aos moradores a reforma do Ponto de Apoio da Saúde da Família.

Em Albertos, foram inauguradas a pavimentação asfáltica e a instalação da iluminação em LED. A pavimentação foi feita com recursos próprios do Município e com o auxílio de emenda impositiva do deputado estadual Fábio Avelar, articulada pelo vereador Flávio Couto.

A Administração Municipal entregou, também, em Albertos, a reforma da Unidade Básica de Saúde “Manoel Martins Vieira”.