A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará no próximo dia 13 de setembro de 2025 a campanha de vacinação antirrábica urbana destinada a cães e gatos. A ação tem como objetivo prevenir a raiva, uma doença grave, mas que pode ser evitada com a imunização adequada dos animais.
A vacinação será gratuita e ocorrerá em locais e horários específicos, que estão sendo divulgados nas artes e materiais informativos da campanha.
A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que proteger os animais contra a raiva é também uma forma de cuidar da saúde coletiva. A orientação é que todos os tutores levem seus pets para serem vacinados e contribuam para a segurança sanitária da comunidade.
Para mais informações, os moradores podem consultar os canais oficiais da Prefeitura de Formiga.
Acompanhe abaixo o cronograma de horários nos bairros:
- Maringá
Mercearia (debaixo da árvore) – 8h às 9h30
- Industrial
Bar – 10h às 11h30
- Sagrado Coração de Jesus
Posto de Saúde – 8h às 16h
- Bela Vista
Posto de Saúde – 8h às 16h
- Cidade Nova
Posto de Saúde – 8h às 16h
- São Luiz
Posto de Saúde Vila Didi – 8h às 16h
- Alvorada
Pátio da Igreja São Judas – 8h às 16h
- Quartéis
Posto de Saúde Abílio Coutinho – 8h às 16h
- Souza e Silva
Posto de Saúde – 8h às 16h
- Rosário
Posto de Saúde – 8h às 16h
- Água Vermelha
Quadra ao lado do Posto – 8h às 16h
- Geraldo Veloso
Posto de Saúde – 8h às 11h30
- Tino Pereira
CRAS Volante – 13h às 16h
Fonte: Prefeitura de Formiga