A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará no próximo dia 13 de setembro de 2025 a campanha de vacinação antirrábica urbana destinada a cães e gatos. A ação tem como objetivo prevenir a raiva, uma doença grave, mas que pode ser evitada com a imunização adequada dos animais.

A vacinação será gratuita e ocorrerá em locais e horários específicos, que estão sendo divulgados nas artes e materiais informativos da campanha.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que proteger os animais contra a raiva é também uma forma de cuidar da saúde coletiva. A orientação é que todos os tutores levem seus pets para serem vacinados e contribuam para a segurança sanitária da comunidade.

Para mais informações, os moradores podem consultar os canais oficiais da Prefeitura de Formiga.

Acompanhe abaixo o cronograma de horários nos bairros:

Maringá

Mercearia (debaixo da árvore) – 8h às 9h30

Industrial

Bar – 10h às 11h30

Sagrado Coração de Jesus

Posto de Saúde – 8h às 16h

Bela Vista

Posto de Saúde – 8h às 16h

Cidade Nova

Posto de Saúde – 8h às 16h

São Luiz

Posto de Saúde Vila Didi – 8h às 16h

Alvorada

Pátio da Igreja São Judas – 8h às 16h

Quartéis

Posto de Saúde Abílio Coutinho – 8h às 16h

Souza e Silva

Posto de Saúde – 8h às 16h

Rosário

Posto de Saúde – 8h às 16h

Água Vermelha

Quadra ao lado do Posto – 8h às 16h

Geraldo Veloso

Posto de Saúde – 8h às 11h30

Tino Pereira

CRAS Volante – 13h às 16h

Fonte: Prefeitura de Formiga