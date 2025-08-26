A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará no próximo dia 13 de setembro de 2025 a campanha de vacinação antirrábica urbana destinada a cães e gatos. A ação tem como objetivo prevenir a raiva, uma doença grave, mas que pode ser evitada com a imunização adequada dos animais.

A vacinação será gratuita e ocorrerá em locais e horários específicos, que estão sendo divulgados nas artes e materiais informativos da campanha.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que proteger os animais contra a raiva é também uma forma de cuidar da saúde coletiva. A orientação é que todos os tutores levem seus pets para serem vacinados e contribuam para a segurança sanitária da comunidade.

Para mais informações, os moradores podem consultar os canais oficiais da Prefeitura de Formiga.

Acompanhe abaixo o cronograma de horários nos bairros:

  • Maringá
    Mercearia (debaixo da árvore) – 8h às 9h30

 

  • Industrial
    Bar – 10h às 11h30

 

  • Sagrado Coração de Jesus

Posto de Saúde – 8h às 16h

 

  • Bela Vista
    Posto de Saúde – 8h às 16h

 

  • Cidade Nova
    Posto de Saúde – 8h às 16h

 

  • São Luiz
    Posto de Saúde Vila Didi – 8h às 16h

 

  • Alvorada
    Pátio da Igreja São Judas – 8h às 16h

 

  • Quartéis
    Posto de Saúde Abílio Coutinho – 8h às 16h

 

  • Souza e Silva
    Posto de Saúde – 8h às 16h

 

  • Rosário
    Posto de Saúde – 8h às 16h

 

  • Água Vermelha
    Quadra ao lado do Posto – 8h às 16h

 

  • Geraldo Veloso
    Posto de Saúde – 8h às 11h30

 

  • Tino Pereira
    CRAS Volante – 13h às 16h

 

 

Foto: Prefeitura de Formiga

Foto: Prefeitura de Formiga

Foto: Prefeitura de Formiga

 

Fonte: Prefeitura de Formiga

