A Prefeitura de Formiga anunciou a prorrogação por mais um ano da validade do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2024. A medida, válida a partir de 20 de novembro de 2025, foi divulgada pelas Secretarias Municipais de Administração e Desenvolvimento Econômico e de Educação e Esportes.

O processo seletivo visa o provimento de funções temporárias e a formação de cadastro de reserva, abrangendo as funções de Engenheiro Civil, Professor de Educação Básica para os últimos anos do Ensino Fundamental – Ensino Religioso (PEB II), Professor de Língua Espanhola e Professor de Língua Inglesa. A prorrogação atende ao excepcional interesse público, garantindo a continuidade dos serviços prestados nas áreas envolvidas.

A Administração Municipal reforça que a medida contribui para a manutenção de profissionais essenciais ao desenvolvimento das atividades educacionais e administrativas do município, reafirmando seu compromisso com a transparência e a eficiência dos serviços públicos.

O Termo de Prorrogação do processo seletivo está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura.

Com informações da Prefeitura de Formiga