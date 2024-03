O lançamento da nova camisa do Atlético para a temporada 2024 pode ser o ‘ponto alto’ do aniversário do clube, celebrado no dia 25 de março.

A diretoria alvinegra ainda não confirma oficialmente, mas a ideia é que as novas camisas já estejam à venda nas lojas do clube no dia do aniversário de 116 anos do Galo.

Fornecedora de material esportivo do Atlético desde 2022, a Adidas lançou na semana passada as camisas de treino, que já estão sendo utilizadas pelos jogadores.

Agora fica a expectativa sobre o novo modelo de jogo. Também ainda não há uma definição em relação ao preço do novo manto.

De toda forma, o lançamento da nova camisa na data do aniversário do Atlético já representa um ‘avanço’ em relação aos anos anteriores.

No ano passado, a camisa foi lançada no dia 31 de março, praticamente uma semana depois do aniversário do clube.

Atlético e Adidas têm vínculo até dezembro de 2025, mas com possibilidade de renovação já prevista em contrato.

Fonte: O Tempo