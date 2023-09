Após a renúncia do primeiro-secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formiga, Luiz Carlos Estevão (Tocão), na tarde desta terça-feira (26), o presidente da Casa, Marcelo Fernandes, por comunicado oficial, afirmou continuar no cargo que exerce como presidente até o dia 31 de dezembro deste ano, finalizando seu compromisso com os trabalhos da Mesa.

Marcelo Fernandes foi firme sobre sua responsabilidade. “Quando assumi como presidente, sabia que seriam inúmeros desafios a serem enfrentados e, em momento algum, cogitei desistir. Tenho um compromisso com a população formiguense e vou continuar trabalhando diariamente, como fiz desde o primeiro dia que assumi minha cadeira de vereador, não vou deixar os trabalhos da Câmara Municipal pararem. Prestei um compromisso com a população formiguense, e vou cumprir esse compromisso até o final do meu mandato”, disse o parlamentar.

Conforme o assessor jurídico do Legislativo, Marcus Phillipe Vieira, a renúncia apresentada pelo então primeiro-secretário, vereador Tocão, não obsta o prosseguimento dos trabalhos, que prosseguirá sendo normalmente conduzido pelo presidente da Casa, ao qual designará um vereador para secretariar as sessões.

O entendimento se baseia no do art. 16 do Regimento Interno, que assim dispõe: Art. 16. Ocorrendo vaga na Mesa da Câmara, seu preenchimento far-se-á por eleição, dentro de 10 (dez) dias, como primeiro ato da ordem do dia, exceto para Presidente, quando a vaga ocorrer após 30 (trinta) de novembro, quando será ocupada pelo sucessor regimental. Parágrafo único. Na ausência de todos os membros da Mesa, o Vereador mais idoso assumirá a Presidência e designará Secretário.