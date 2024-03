O Presídio de Ubá, na Zona da Mata mineira, está com as visitas, transferências e entradas de novos detentos suspensas desde segunda-feira (18). Um suposto surto de diversas doenças – escabiose (sarna), furunculose, tuberculose e gripe – assola os presos. Todos eles estão passando por exames.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 10 detentos estão em tratamento de tuberculose dentro do presídio e outros sete aguardam o resultado de exames. Um dos presos com diagnóstico da doença precisou ser internado no Hospital São Vicente de Paulo, em Ubá. Ele teve a prisão convertida para domiciliar por decisão da Justiça.

“Todas as providências sanitárias, de higiene e médicas estão sendo tomadas para evitar a proliferação de casos de sarna, furunculose e síndromes respiratórias no Presídio de Ubá”, informou a Sejusp. Segundo o órgão, a unidade possui uma equipe de saúde com médico e enfermeira, cedidos pela prefeitura, que trabalham no local de segunda a sexta-feira.

A pasta do governo de Minas afirma que a unidade vai continuar com restrição de entrada e saída até que fique comprovada a inexistência de doentes no local. “Todos os presos estão passando por testes para averiguar a possível contaminação por tuberculose”, disse.

