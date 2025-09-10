O príncipe Harry se reuniu com o pai, o rei Charles III, nesta quarta-feira (10), após um ano e meio sem contato pessoal. O duque de Sussex, que vive nos Estados Unidos com Meghan Markle, está no Reino Unido para visitar instituições de caridade.

Segundo a revista People, Harry foi visto chegando de carro à Clarence House, residência oficial do rei em Londres. O encontro durou cerca de 55 minutos. O Palácio de Buckingham confirmou que pai e filho tomaram chá em caráter privado, sem divulgar detalhes. A equipe de Harry também confirmou o encontro à revista.

Desde segunda-feira (8), o duque tem cumprido agenda no país, incluindo uma homenagem à rainha Elizabeth II, no terceiro aniversário de sua morte. Ainda de acordo com a People, Charles não vinha atendendo ligações nem respondendo mensagens do filho. A última vez que se viram foi em fevereiro de 2024, após o diagnóstico de câncer do monarca.

Harry mora em Montecito, na Califórnia, com Meghan e os filhos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três.

Tentativa de reconciliação

O príncipe teria tomado a iniciativa de se reaproximar da Família Real. Segundo a imprensa internacional, ele propôs compartilhar sua agenda oficial com o Palácio, como forma de evitar conflitos com os compromissos da realeza.

