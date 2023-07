Quase um ano depois da repercussão de denúncias de assédio sexual e estupro contra alunas da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata, o professor suspeito, de 43 anos, foi demitido pela instituição. A decisão foi publicada em portaria no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (26).

O caso veio à tona em setembro do ano passado, quando 11 alunas e ex-alunas denunciaram o servidor por abuso de poder, violência física, assédio moral, assédio sexual e estupro. A própria universidade entrou com uma representação no Ministério Público Federal (MPF), que investiga a ocorrência em sigilo.

Segundo relato das vítimas, o professor fazia promessas de vagas em projetos de pesquisa na universidade para seduzir as alunas. Em alguns casos, ele já partiu diretamente para o flerte. Os assédios teriam começado em 2019.