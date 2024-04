Uma professora foi violentamente agredida na Escola Antônio da Costa Pereira, no bairro Nações, em Divinópolis, na tarde desta quarta-feira (3). A Polícia Militar foi acionada e realizaram contato com a professora de 44 anos, que relatou que foi agredida no momento em que foi intervir uma discussão entre alunos. Um dos estudantes de 11 anos a agrediu com mordidas, causando lesões nos braços da vítima.

Ainda, segundo a PM, em contato com a representante legal da criança, ela informou que o filho tem laudos de TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) e TOD (Transtorno Opositivo Desafiador), e que já realizou acompanhamento de saúde por decisão judicial, porém, atualmente, deixou de ser assistido.

Foi confeccionado o respectivo boletim de ocorrência de lesão corporal e a criança foi encaminhada para o Centro Especializado à Saúde Mental de Divinópolis.

O Portal MPA tentou entrar em contato com a escola e com a superintendência de ensino e aguarda posicionamento.

Fonte: Sistema MPA