A Comissão Especial de Educação da Câmara Municipal de Formiga deu continuidade, na manhã de terça-feira (28), aos trabalhos de apuração sobre o caso de agressão ocorrido em uma escola da rede municipal de ensino.

Na reunião, foram ouvidas a diretora da Escola Municipal Angelita Gomes Pereira, Lilian Naiara Pires Nunes, a vice-diretora Alessandra de Souza Ferreira e a Pedagoga Ana Paula.

As oitivas foram conduzidas pelo presidente da comissão, vereador Cid Corrêa, pelo relator, vereador Luciano do Gás, e pela relatora, vereadora Joice Alvarenga. O objetivo é reunir informações que contribuam para o esclarecimento dos fatos e para o encaminhamento de medidas que garantam a segurança e o bom funcionamento do ambiente escolar.

O andamento dos trabalhos segue em curso, e novas informações e documentos continuarão sendo analisados pela comissão nos próximos dias.

A Câmara Municipal reforça o compromisso com a transparência e com a apuração responsável de todos os fatos relacionados à educação pública, em defesa dos alunos, profissionais da educação e da comunidade escolar.

Fonte: Câmara Municipal de Formiga