A Associação de Moradores da Região do Engenho de Serra (AMORES) vem se destacando pela introdução de aulas gratuitas de equoterapia e musicoterapia para crianças autistas desde janeiro deste ano.

O projeto, conduzido por Marília Freitas e idealizado pelo empresário e ex-vereador Sandrinho da Looping, atende 30 crianças e tem como objetivo a inclusão de crianças com autismo por meio de abordagens terapêuticas alternativas.

A equoterapia, que emprega cavalos como colaboradores no processo terapêutico, tem sido uma ferramenta eficiente para o avanço físico e emocional de crianças autistas. As aulas ocorrem no Rancho Lagoa e Lua, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para os participantes. Adicionalmente ao estímulo à coordenação motora e equilíbrio, a interação com os animais impulsiona o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais.

Por outro lado, a musicoterapia, liderada pelo professor Jatanael Alves, explora a música como meio de estimular a expressão e comunicação das crianças. Mediante atividades como canto, toque de instrumentos e exploração de ritmos, as crianças são incentivadas a expressar-se de maneira criativa e a desenvolver habilidades sociais.