A secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico continua com a agenda do projeto “Giro Empresarial”, realizando visitas às empresas formiguenses.

No início de mês de agosto, a coordenadora de Turismo, Juliana Miranda, e a coordenadora do Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga, Paloma Resende, visitaram as empresas “Dona Florinda Café” e “Cacau Show” para entender as demandas dos empresários e como o Poder Público pode articular algumas melhorias em seus setores.

Fonte: Decom