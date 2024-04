Nessa segunda-feira (15), a Câmara Municipal de Formiga aprovou, por unanimidade, diversos projetos de lei voltados para a melhoria da saúde pública no município e o apoio a entidades locais.

Durante a reunião, os vereadores ressaltaram a importância dos recursos destinados à Secretaria de Saúde, que ultrapassam os R$ 350 mil, para garantir um atendimento de qualidade à população. Eles reconheceram a precariedade enfrentada pelo sistema de saúde e a necessidade de uma gestão eficiente desses recursos para promover melhorias significativas na área.

Entre os projetos aprovados, destacam-se:

Projeto de Lei nº 717/2024 Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 123.704,18 para a Pasta da Saúde, provenientes do excesso de arrecadação. Esses recursos visam fortalecer os serviços de saúde oferecidos à população, garantindo um atendimento de qualidade e digno.

Projeto de Lei nº 718/2024 Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 57 mil para o Vila Esporte Clube, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal. O valor, aprovado sob o formato de subvenção, será destinado ao apoio das atividades esportivas promovidas pelo clube, contribuindo para o desenvolvimento do esporte local.

Projeto de Lei nº 719/2024 Prevê a abertura de crédito especial no valor de R$ 10.478,31 para a Secretaria de Saúde, também proveniente do excesso de arrecadação. Esses recursos adicionais serão empregados em ações específicas de saúde, visando melhorias nos serviços prestados à comunidade.

Projeto de Lei nº 720/2024 Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 208.769, para a Pasta Municipal de Saúde, em regime de urgência. Esses recursos adicionais são essenciais para fortalecer ainda mais o sistema de saúde local, atendendo às demandas crescentes da população por serviços de qualidade.

Projeto de Lei nº 721/2024 Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 17 mil para a Irmandade do Congado de Nossa Senhora de Lourdes. Esse valor, aprovado sob o formato de auxílio, será destinado para apoio às atividades culturais e religiosas promovidas pela entidade, fortalecendo as tradições locais e o enriquecimento cultural da comunidade.

Fonte: Câmara Municipal