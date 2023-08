O Município de Formiga, por meio de sua Secretaria de Cultura, publicou, nesta segunda-feira (7), editais municipais para execução dos recursos da Lei Complementar 195, de 2022, conhecida como “Lei Paulo Gustavo – LPG”, que foi promulgada recentemente pelo Governo Federal. A Lei foi regulamentada no dia 23 de março de 2023, por meio do Decreto Federal nº 11.525 e, com ela, Formiga recebeu valores financeiros específicos para o setor cultural, em especial, para o segmento de audiovisual.

Para fazer jus ao recurso, como primeira ação, a administração municipal disponibilizou uma Consulta Pública que ainda se encontra aberta. A consulta é realizada por meio de um formulário on-line, com o objetivo de identificar o perfil dos artistas que fazem parte da cadeia cultural formiguense. O formulário pode ser acessado pelo APP Formiga, ou por meio deste link.

Foram realizadas, também, quatro reuniões/oitivas com o setor cultural formiguense para que, em conjunto com a comunidade, fossem definidas as modalidades e os objetos dos Editais. Assim, a Administração Municipal elaborou e enviou ao Ministério da Cultura, um Plano de Ação que foi aprovado rapidamente.

O valor recebido pelo Município é na casa de R$598.002,04. Estes recursos são enviados aos entes federados com finalidades específicas, já definidas pela Lei. Desse modo, Formiga publicou seus 6 primeiros Editais, sendo 5 para o setor audiovisual, e o sexto para as demais áreas artísticas. São eles: