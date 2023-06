Na tarde dessa quinta-feira (1º), a administração municipal inaugurou um novo espaço construído no Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular), a Quadra de Basquete 3×3 “Jacy Borges de Castro”.

A cerimônia, conduzida pelo prefeito Eugênio Vilela, contou com a participação de familiares e amigos do homenageado, secretários e servidores do município.

Fonte: Decom