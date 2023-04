Criminosos assaltaram e fizeram reféns pelo menos 11 funcionários de uma empresa de transportes na noite dessa segunda-feira (10) no bairro Morada Nova, em Monte Sião (MG). De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha era formada por aproximadamente 10 indivíduos. PM faz buscas pelos criminosos.

Ainda segundo a PM, os suspeitos levaram uma van, uma caminhonete, um caminhão e um carro. Os veículos de carga estavam carregados com materiais coletados de empresas de tecelagem do município.

Os criminosos renderam os funcionários e os fizeram reféns. De acordo com a PM, eles fugiram nos veículos e levaram as vítimas sentindo Ouro Fino (MG).

Para ajudar na ocorrência, as equipes policiais de cidades vizinhas foram informadas do roubo e conseguiram interceptar o caminhão e a caminhonete perto do trevo de Ouro Fino. Após isso, os autores abandonaram os automóveis com as vítimas e fugiram pela mata.

Já a van roubada foi acompanhada pelos militares. Ela foi interceptada no bairro Sertãozinho, zona rural de Borda da Mata (MG). Dois dos suspeitos, que estavam dentro do veículo, desceram e também fugiram por uma mata.

Durante a fuga, o autor que dirigia o carro perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. Os suspeitos também fugiram para dentro de um matagal.

A PM informou que os reféns não se feriram. Os veículos e a carga foram recuperados.

As diligências ainda continuam para localizar os autores, inclusive com apoio de uma aeronave Pégasus da Polícia Militar.

