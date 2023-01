Se tivéssemos de eleger a pergunta tecnológica do século XXI, provavelmente ganharia esta: Sistema Android ou iOS?

Há muitas razões que deixam os usuários confusos na hora de escolher um celular ou um tablet. Uma delas é o sistema operacional, sendo o Android e iOS os mais populares. Cada um tem seus pontos fortes e suas fragilidades e, na hora de escolher, é importante estar informado.

Neste caso, vamos focar-nos essencialmente no fator segurança, essencial nos dias de hoje, visto que o nosso celular armazena todo o tipo de informações pessoais. Por exemplo, sabia que o sistema iOs, da Apple, tem um software de código fechado, tornando mais difícil aos hackers acessarem seu celular? E que o sistema Android, por ter um software de código aberto, identifica problemas de segurança mais facilmente, resolvendo-os com maior rapidez?

Comparando a segurança das duas plataformas, através de suas características, podemos ajudar você a escolher a mais adequada às suas necessidades.

Confira aqui as maiores diferenças dos dois sistemas operacionais em relação à segurança e aprenda dicas de como proteger melhor seu celular.

1. iOS: o sistema operacional mais compacto

O sistema operacional iOS encontra sua expressão nos produtos da marca Apple, correspondendo seus celulares aos Iphones.

Este sistema operacional é visto, normalmente, como mais seguro, por possuir um software de código fechado, que só os desenvolvedores e programadores da Apple podem acessar. Assim, a Apple tem, ao contrário do que acontece com celulares com sistema Android, um maior controle sobre sua loja de aplicativos, deste modo diminuindo problemas de segurança e o acesso de hackers. É por isso, aliás, que não existem tantos aplicativos na loja dos IPhones (ou estes demoram a serem disponibilizados).

Do mesmo modo, o iOS também possui atualizações mais frequentes, algumas focadas na segurança do dispositivo, e outras na parte estética.

Ainda assim, não é um sistema infalível, na medida em que, têm surgido vários casos de hackers invasores, como os ataques de spyware da Pegasus, um software de espionagem israelita.

Além disso, por ser um software de código fechado, muitas vezes a identificação e resolução de problemas de segurança, por seus profissionais, demora a ser realizada. E, quando existem vulnerabilidades, normalmente estas afetam todos os usuários.

2. Android: o sistema operacional mais flexível/customizável

O sistema operacional Android permite a seus usuários uma experiência mais personalizada, visto que tem ao seu dispor uma maior (e mais inovadora) gama de aplicativos e programas do que o iOS, com várias alternativas de produtos e ofertas de customização.

Tal sucede porque o Android é um sistema operacional com software de código aberto, ou seja, que pode ser utilizado por qualquer desenvolvedor de programas ou fabricante de hardware. Mais: sabia que você mesmo pode criar um aplicativo para Android?

Por isso mesmo é que alguns usuários vêm apontando algumas críticas de vulnerabilidade, no que respeita à segurança, em relação ao sistema iOS: por permitir mais facilmente o acesso ao sistema operacional a desenvolvedores e, com isso, facilitar o acesso de usuários a eventuais aplicativos com alguns problemas de segurança.

Por outro lado, se o sistema de código aberto apresenta alguma vulnerabilidade em relação ao iOS, ao mesmo tempo também permite uma maior facilidade na correção de bugs e eliminação de potenciais ameaças de segurança para seus usuários, o que não acontece com o iOS.

Outra caraterística competitiva do Android é o facto de ser o sistema operacional mais popular entre celulares, permitindo a você escolher o celular que mais o encanta, entre várias gamas e preços, desde Samsung, Redmi, LeNovo, LG, Motorola, e outros.

Se seu celular é Android e ficou preocupado, note o seguinte: isso não significa que não sejam dois sistemas operacionais seguros, e que não possa fazer de seu celular um uso seguro. Você deve apenas ter cuidado nas permissões dos aplicativos que utiliza, e se assegurar que instala aplicativos fidedignos (e que os mantém atualizados). Não instale aplicativos de terceiros fora da Google Store, por exemplo, sem se assegurar que estes são seguros e não importam vírus.

3. Como garantir sua segurança em qualquer destes sistemas operacionais?

Como viu, qualquer sistema operacional tem seus pontos fortes e fracos, nenhum destes estando imune a problemas de segurança. Tanto num, como noutro, existe a hipótese de o celular ser hackeado, dependendo de como você usa o seu dispositivo e as precauções que toma.

Por isso mesmo, reunimos aqui algumas dicas para ajudar você a tornar seu celular mais seguro:

Mantenha seu celular atualizado – as atualizações corrigem bugs e problemas de segurança, diminuindo vulnerabilidades de sistema;

– as atualizações corrigem bugs e problemas de segurança, diminuindo vulnerabilidades de sistema; Use senhas fortes , com maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e números, para cada conta que tenha;

, com maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e números, para cada conta que tenha; Utilize autenticação de dois fatores , no qual, após digitar seu nome de usuário e senha, lhe será enviado um código único de acesso, para averiguar sua identidade;

, no qual, após digitar seu nome de usuário e senha, lhe será enviado um código único de acesso, para averiguar sua identidade; Use uma VPN – a VPN é uma Rede Privada Virtual que oculta seu endereço IP, permite que você acesse conteúdo de qualquer parte do mundo e impossibilita que hackers possam acessar seu sistema, mesmo quando utiliza Wi-Fi público. Existem muitos VPNs disponíveis no mercado, uns pagos e outros gratuitos, que você pode dar uma olhada e testar o período experimental gratuito , se quiser um bom VPN mas não conheça ainda o suficiente para pagar por ele;

– a VPN é uma Rede Privada Virtual que oculta seu endereço IP, permite que você acesse conteúdo de qualquer parte do mundo e impossibilita que hackers possam acessar seu sistema, mesmo quando utiliza Wi-Fi público. Existem muitos VPNs disponíveis no mercado, uns pagos e outros gratuitos, que você , se quiser um bom VPN mas não conheça ainda o suficiente para pagar por ele; Não abra mensagens ou e-mails de conteúdo suspeito ;

; Tenha cuidado com os aplicativos que baixa, porque estes podem comprometer sua segurança.

Conclusão

A partir de nossa análise conseguimos chegar à conclusão que o sistema operacional iOS é, de fato, mais seguro do que o Android, importando menos vulnerabilidades. No entanto, nenhum é infalível, pelo que nos compete, como usuários, fazer uma utilização segura de nosso tablet ou celular.

E você, qual o sistema operacional que usa? Está satisfeito?

Thomas Hefner