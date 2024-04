O Policiamento de Meio Ambiente do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar de Minas Gerais, durante o desencadeamento da Operação Policiamento de Proximidades, no setor do 2º Pelotão da 7ª Companhia PM de Meio Ambiente, ao receber informações a respeito da realização de mineração ilegal na zona rural do município de Arcos, nesta quarta-feira (17), por pessoas da região Norte do estado, compareceram ao local, onde constataram que diversas pessoas trabalhavam na extração ilegal de quartzo, mediante a utilização de picaretas, pás e outras ferramentas.

Ao se aproximarem, os militares se identificaram e determinaram aos mineradores ilegais que largassem as ferramentas, tendo os garimpeiros corrido em diversas direções, sendo perseguidos pelas equipes distribuídas no terreno.

Durante a perseguição a pé, os militares conseguiram alcançar e efetuar a prisão de quatro garimpeiros ilegais, os quais portavam picaretas, pás e sacos plásticos contendo pedras de quartzo extraídas ilegalmente naquela propriedade.

Pelo trajeto percorrido pelos garimpeiros em fuga, os militares encontraram dezenas de ferramentas, vários sacos de fios de nylon contendo quartzo em seus interiores, uma mochila contendo aparelhos celulares, uma bucha de maconha e um pino de cocaína.

Resultados Obtidos Durante a Operação:

Pessoas presas: 04; – Autos de Infração lavrados: 04; – Valor total de multas aplicadas: R$ 316.782,00; – Ferramentas apreendidas: 15; – Entorpecentes apreendidos: 01 bucha de maconha e 01 pino de cocaína; – Pedras preciosas apreendidas: 01 saco contendo pedras de quartzo; – Aparelhos de telefone celular apreendidos: 03.

A Polícia Militar de Minas Gerais conta com o apoio da população com intuito de identificar autores de crimes ambientais nos municípios da região, repassando as informações para o 2º Pelotão PM de Meio Ambiente, por meio do telefone (37) 3322- 1454.

Fonte: Polícia Militar de Meio Ambiente