Uma colisão frontal entre uma caminhonete e uma van deixou quatro pessoas feridas na noite desta sexta-feira (19), no km 206 da MG-050, entre Formiga e Córrego Fundo.

Segundo informações preliminares, duas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas. A Polícia Militar Rodoviária acompanha a ocorrência e aguarda a perícia para apurar as causas do acidente.

Assim que informações oficiais forem divulgadas, a notícia será atualizada.

Fonte: com informações do Tribuna e Sucesso 93,1 FM