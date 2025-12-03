Na noite dessa terça-feira (2), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendeu a uma ocorrência de queda de árvores sobre a rodovia MG-170, na altura do km 30, perímetro urbano de Lagoa da Prata. A ação foi realizada por uma equipe do Posto Avançado de Arcos.

Ao chegar ao local, os militares encontraram múltiplas árvores caídas, bloqueando cerca de 100 metros da pista. Apesar da obstrução, o trânsito não chegou a ser interrompido, já que os motoristas conseguiam desviar pela margem da via no sentido de Moema, o que garantiu a fluidez da circulação.

A equipe sinalizou o trecho com cones e orientou o tráfego, seguindo os protocolos de segurança. Com o uso de equipamentos de proteção individual, motosserras e facões, os bombeiros realizaram o corte e a remoção das árvores, deslocando o material para a margem da rodovia no sentido de Arcos.

Após a limpeza completa, a pista foi liberada e permaneceu sem riscos adicionais. A ocorrência foi encerrada sem registro de vítimas ou danos a veículos, e o trânsito voltou ao normal após a intervenção dos bombeiros.

Com informações do CBMMG