O Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga (Citfor) finalizou, no último sábado (16), o programa “Empreende Bem”, que teve a participação de oito assistidos pelo projeto “Tatame do Bem” de Formiga.

A última atividade do programa foi realizada no auditório do Citfor e contou com a presença do facilitador Victor Couto, sócio-fundador da “Binari Digital”. O objetivo da atividade foi orientar os participantes sobre como melhorar o modelo de negócio que foi criado no segundo encontro do projeto. Victor apresentou uma série de atividades as quais auxiliaram os participantes a aumentarem as chances de sucesso dos “negócios fictícios” criados.

O encerramento do “Empreende Bem” também contou com a presença de alguns parceiros do projeto, como Ana Caroline Pessoni, analista do Sebrae Formiga; André Monteiro, representando o Movimento TEIA; e Paloma Resende, coordenadora do Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga. Familiares dos participantes foram convidados para ajudar nas atividades.