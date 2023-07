Na sexta-feira (28), foi realizada, na Casa do Engenheiro, sede da Secretaria de Cultura, mais uma reunião do Conselho Municipal de Cultura de Formiga – Comcult.

Durante o encontro, foi lida uma carta do Fórum Mineiro de Reinados e Congados endereçada à subcomissão de cultura do Estado de Minas, que teve o intuito de alertar o Estado sobre a importância da inclusão das culturas populares nas Políticas Públicas, especialmente, nas leis como a Lei Paulo Gustavo – LPG.

Além disso, o secretário Municipal de Cultura, Alex Arouca, explanou aos demais conselheiros sobre as estratégias para execução dos recursos da LPG em Formiga. A administração municipal pretende lançar 7 editais, sendo 6 deles direcionados ao setor de audiovisual e um para as demais áreas da cultura. Os Conselheiros debateram sobre o plano da e, ao final, aprovaram as ideias.

Essa foi a última reunião ordinária da composição atual do Conselho que, após dois anos de trabalho, será renovado. Novos conselheiros deverão ser nomeados pelo Prefeito, a partir de agosto. Para isso, foi aberto, no APP Formiga, um cadastramento para que agentes culturais formiguenses manifestem interesse em participar do COMCULT, que é um órgão colegiado, consultivo e normativo, que integra a estrutura básica da cultura formiguense.