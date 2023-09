O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu, nessa terça-feira (5), como parte da reforma administrativa, a aprovação do Projeto de Lei nº 6726/2016, conhecido como PL dos supersalários. Aprovado na Câmara em 2021, o PL está parado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Ao deixar o prédio do Ministério da Gestão, onde se reuniu com a ministra Esther Dwek, Haddad disse que aprovar esse projeto seria o primeiro passo para a reforma administrativa.

“A lei do supersalários pode disciplinar uma coisa importante que é pôr fim a determinados privilégios e significa uma economia robusta para o Estado brasileiro, fora o debate sobre a moralização do serviço público”, argumentou o ministro.

Segundo Haddad, a reunião com Dwek teve o objetivo de fazer um levantamento de todas as matérias que existem hoje, no Congresso, tratando da reforma do Estado.