Nessa terça-feira (11), representantes da Unelagos estiveram em Belo Horizonte para compromissos em prol do Mar de Minas.

A primeira reunião foi com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Tadeu Martins Leite e com o autor da EC 106, Deputado Professor Cleiton.

Tadeu Martins se dispôs a olhar pessoalmente com o jurídico da ALMG para que a Assembleia defenda a EC 106 e o Mar de Minas na ADIN ajuizada pelo Governo Federal ano passado.

Além disso, ele destacou uma melhor maneira para que a ALMG apoie a Alago, na ação ajuizada contra a Agência Nacional de Águas, para que a mesma altere a outorga, que é o documento que autoriza e da as diretrizes do uso da água, que Furnas possui e que permite que o Lago seja livremente operado até 0% de volume.

Representantes da Unelagos agradeceram mais uma vez ao Deputado Professor Cleiton pelo empenho de sempre e ao Deputado Tadeu, Presidente da casa, pelo acolhimento e por se mostrar 100% do lado do Lago de Furnas.

Ainda nessa terça, os representantes da Unelagos participaram de uma reunião na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que contou também com a presença dos deputados Professor Cleiton e Odair Cunha, além de representantes do IEPHA.

Durante o encontro, foram discutidos todos os estudos e necessidades para que seja feita a última etapa do tombamento do Lago de Furnas.

A UFMG apresentou um projeto para realizar um estudo amplo do Lago de Furnas, envolvendo diversos aspectos sanitários, ambientais e sociais e que distribuirá diversas bolsas de pesquisa, iniciação científica, mestrado e doutorado.

Ressaltou ainda que já começaram a ser produzidos materiais e artigos acadêmicos na Universidade com o tema do Mar de Minas. Já ficou acordado que o projeto seguirá e será custeado via emenda parlamentar.

O Iepha apresentou as outras necessidades, mais focadas no campo histórico e geográfico na região e apresentou um custo bem mais elevado que o inicial, que era de R$800.000,00 e passou para R$2,5 milhões.

De acordo com a Unelagos, “diante destas necessidades e do aumento do custo, como estamos dispostos a trabalhar para que seja viável, ficou acordado que solicitaremos formalmente o detalhamento destes custos para que possamos ajudar a reduzir o gasto e encontrar os recursos necessários para o custeio do que for necessário”.

Fonte: Unelagos