Na manhã desta sexta-feira (3), foi realizada uma reunião, no Gabinete Municipal, com a participação do presidente da Acif-CDL, Silvino Luciano, da gerente executiva das instituições, Cristina Costa e da responsável pelo setor de eventos, Márcia Nascimento.

O encontro foi conduzido pelo chefe de Gabinete, Marden Lima, e contou com a presença de servidores que atuam nas Secretarias de Cultura, Educação e Esportes, Administração e Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Humano, que são as principais pastas que realizam eventos.

Durante a reunião, foi abordada a integração entre o Executivo formiguense e a Acif-CDL na realização de diversos eventos, com o intuito de enriquecer as atividades e proporcionar novas experiências aos participantes.

Fonte: Decom