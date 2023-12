O empresário Sandrinho da Looping participou de uma reunião na quarta-feira (13), na sede da Secretaria de Justiça do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, reivindicando soluções que visem diminuir os problemas hoje gerados pela Penitenciária Regional de Formiga.

O encontro contou com as presenças de Dr. Maikon Vilaça, Presidente da Comissão Estadual de Assuntos Penitenciários da OAB/MG, Dr. André Luiz Lima Secretário-Geral da mesma comissão, Paulo Alkmin – Assessor de Relações Institucionais da Sejusp, Sabrina Machado – Coordenadora de Relações com Sistema de Justiça da Sejusp, Carolina Sales– Assessora da Superintendência de Segurança do Depen, Dr. Aécio Coutinho, Presidente da 16ª Subseção da OAB/MG – Formiga, e Dr. Marcus Phillipe, presidente da CONSEP, e ali foi discutida a situação crítica em que se encontra a população de Formiga após a fuga de um detento e de outras tentativas de fuga em massa, anteriores.

Nessa reunião, Sandrinho, que teve a iniciativa de procurar o Estado, elencou diversos problemas aqui havidos, pleiteando do governo estadual medidas para evitá-los.

“O cenário, caso não tenha respostas positivas ao pleito, pode se tornar numa bomba relógio,” afirmou Sandrinho, lembrando que a Penitenciária opera com mais que o dobro de sua capacidade, abrigando cerca de 736 detentos em uma estrutura projetada para receber apenas 383 pessoas. Além disso, ele pontua a deficiência no número de agentes penitenciários disponibilizados, que com um quadro previsto de 180, apenas 140 estão ativos atualmente.

A localização do presídio também é motivo de apreensão. Situado em uma zona urbana, fora da região metropolitana de Belo Horizonte, a unidade se encontra em uma cidade com cerca de 70 mil habitantes e sem o mesmo suporte policial de centros maiores. Situação que para Aécio Coutinho, presidente da OAB de Formiga, é motivo de grande preocupação para a população local diante da presença aqui, de detentos de alta periculosidade. Dr. André Luiz Lima complementou: “Formiga entrou no radar em 25 de fevereiro de 2020, quando começou a receber detentos do Presídio Nelson Hungria”.

Já Marcus Phillipe, o presidente do CONSEP de Formiga, reafirma a necessidade de melhorias no presídio por parte do Estado, tendo oficiado em busca de algumas delas que, na sua opinião, deram causa aos recentes incidentes – uma tentativa de fuga seguida de uma fuga bem sucedida – o que exacerbou o temor dos moradores.

Sandrinho da Looping, em busca de soluções, convocou as entidades competentes para debater e propor ações efetivas que garantam melhorias na estrutura política prisional. A reunião, organizada por ele, reforça a urgência de ações imediatas para mitigar a tensão e prevenir futuras crises que ameaçam a segurança e a tranquilidade de Formiga.