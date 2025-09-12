Uma possível tragédia foi evitada na manhã desta sexta-feira (12) em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, após a atuação rápida do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal. Dois botijões de gás, que apresentavam risco iminente de explosão, foram controlados com sucesso em um imóvel da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois botijões estavam em uma estrutura de alvenaria fechada com uma porta metálica e já apresentavam sinais de fogo quando a equipe chegou ao local. O calor intenso causou o rompimento de uma válvula de alívio de pressão, aumentando significativamente o risco de explosão.

A Guarda Municipal foi responsável por evacuar o imóvel e desligar a rede elétrica do local, garantindo a segurança da área para a ação dos bombeiros. Enquanto isso, os militares atuaram no controle das chamas e no resfriamento dos botijões. Um deles, que estava superaquecido, foi removido para a via pública e permaneceu sob jato contínuo de água, a fim de estabilizar sua temperatura.

As chamas foram completamente extintas e, graças à atuação conjunta e eficiente das equipes de emergência, ninguém ficou ferido. O incidente reforça a importância do pronto atendimento em situações com risco de explosão e da colaboração entre as forças de segurança locais.

