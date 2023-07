Um motorista de aplicativo, de 26 anos, é suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. O caso aconteceu na noite desse domingo (2).

De acordo com relatos da mãe da menina aos policiais, ela, alguns amigos e a filha estavam em um restaurante. A adolescente estava com sono e queria ir embora para casa. A mulher, então, pediu um carro por aplicativo.

A menina entrou no veículo, e a mãe ficou acompanhando a corrida pelo celular. No entanto, ela percebeu que estava demorando muito e ligou para o motorista por meio do aplicativo.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem atendeu o telefone e afirmou para a mulher que já tinha deixado a adolescente em casa. Ele ainda alegou que tinha se esquecido de encerrar a corrida no aplicativo.

No entanto, a mulher afirmou que após alguns minutos chegou em casa e percebeu que a filha não estava na residência. Ela ligou para a adolescente e notou que a menina foi calada por alguém. Logo depois, a mãe da adolescente foi até o portão de casa e viu o carro parado. Conforme a mulher, a menina estava no veículo em estado de choque e chorando muito. A adolescente saiu do carro, e o motorista conseguiu fugir.

De acordo com relato da menina, o motorista ficou dando voltas pelo bairro com ela. Quando chegou próximo de casa, o condutor, segundo a adolescente, parou o veículo, foi para o banco de trás e começou a passar as mãos nas partes íntimas dela. A vítima ainda contou que quando a mãe ligou, o homem tapou a boca dela.

Aos policiais, o homem confirmou que fez a corrida com a adolescente. Segundo ele, após conversas com a menina, “rolou um clima” entre eles, sendo que os dois se acariciaram e se beijaram consensualmente. Ele ainda afirmou que não sabia que ela era menor de idade. O homem foi preso em flagrante. O caso será investigado.

Fonte: O Tempo