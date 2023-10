O Rotary Club de Formiga e a Oficina do Ser entregaram cem quilos de feijão ao diretor do Centro Espírita Amigos de Jesus, Udiano Campagner Neto, na quarta-feira, dia 11. O alimento será repassado a famílias assistidas pela entidade religiosa. Na entrega, o Rotary foi representado pela sua integrante Márcia Palhares, a psicóloga Luciane Saporett representou a Oficina do Ser.

A doação foi arrecadada na entrada do 2º Sarau de Saúde Mental, promovido pelo Rotary e pela Oficina do Ser, no dia 3 de outubro, no Salão Nobre da ACIF/CDL, em Formiga. O evento teve como objetivo principal colaborar para a saúde mental por meio de música e da palestra: “Eu tenho a força: falando de cura e autocura”, ministrada por Luciane Saporett. O sucesso foi além dos benefícios alcançados na área da saúde, resultando na doação de alimentos a famílias necessitadas.

Para promoverem o Sarau, o Rotary e a Oficina do Ser contaram com patrocinadores, apoiadores e voluntários, dentre eles, o fotógrafo Rangel Santana, que disponibilizou as imagens no link.

Lema rotário

O Sarau de Saúde Mental vai ao encontro do lema rotário: “Crie Esperança no Mundo”, lançado pelo Rotary Internacional para inspirar os rotarianos a desenvolverem projetos que visam o bem-estar mental e a paz mundial. A intenção é que assuntos “difíceis”, que não costumam fazer parte de conversas, sejam abordados para que as pessoas ganhem conhecimento e confiança para tratá-los.

Saiba mais

Acesse @rotaryclubdeformiga4560 e @psicologiaemmovimento no Instagram para saber mais sobre o projeto Sarau de Saúde Mental. Conheça o Rotary acessando o site.

Fonte: Rotary Club de Formiga