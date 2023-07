O Saae de Formiga informa que nesta quinta-feira (27), será realizada a substituição da rede de água na rua Jacinta de Oliveira, no Centro. Com isso, a via ficará interditada até às 17h.

O trânsito na Rua Floriano Peixoto (da Câmara Municipal até a Linha Férrea) também será interrompido durante a realização dos trabalhos. É importante que motoristas e pedestres tenham atenção.

Fonte: Decom