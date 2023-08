O bruxinho mais famoso do mundo comemorou, na segunda-feira (31), 43 anos, segundo os livros. Em celebração ao seu aniversário, a dica de leitura para esta semana é a série que revolucionou a indústria cultural no início do século XXI: Harry Potter.

O projeto “No meio do caminho tem um livro” é idealizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

A saga Harry Potter é uma série de livros escrita pela autora britânica J.K. Rowling, composta por sete volumes que encantaram leitores de todas as idades ao redor do mundo.

A história gira em torno de Harry Potter, um jovem bruxo que descobre sua verdadeira identidade aos 11 anos, quando recebe a carta de admissão para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo dos livros, acompanhamos a jornada de Harry enquanto ele enfrenta desafios, faz amizades, inimigos e descobre segredos sobre seu passado. Com uma escrita bastante cativante, Rowling mistura fantasia, aventura e mistério, conquistando o leitor com personagens carismáticos e enredos cheios de reviravoltas.