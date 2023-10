Um rapaz de 20 anos, conhecido no meio do crime como ‘Samurai’ de Lagoa Santa, foi morto durante confronto com a Polícia Militar em Betim, na região metropolitana de BH, na tarde dessa quarta-feira (18).

De acordo com a PM, Pedro Henrique Lopes Cardoso comandaria uma facção criminosa denominada ‘Tudo 3’, no município de Lagoa Santa. Ele estava foragido.

Os militares teriam recebido a informação de que ele se deslocaria para o bairro Petrovale, onde estava escondido, pela Estrada do Areal, aos fundos da fábrica da Fiat. A corporação montou uma operação de cerco e bloqueio para tentar capturá-lo.

Segundo a polícia, quando ele se aproximou e percebeu a presença dos policiais, não obedeceu a ordem de parada e desceu do carro atirando. Os militares revidaram e o rapaz foi atingido.

Ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pistola 9mm, utilizada pelo suspeito para atirar contra os militares, foi apreendida.

Ainda de acordo com a polícia, Pedro Henrique era considerado como um indivíduo de alta periculosidade e tem registro policial por 21 homicídios, mais do que um por ano de vida, e 10 tentativas de homicídio na Grande BH.

Fonte: O Tempo