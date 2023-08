Sandrinho da Looping anunciou uma importante conquista financeira para a região do Engenho de Serra. Ele conseguiu, através do deputado federal Dimas Fabiano, uma emenda impositiva de R$200 mil para a Associação de Moradores da Região do Engenho de Serra (AMORES).

A verba será disponibilizada ainda neste ano, e enviada inicialmente à Prefeitura e, em seguida, encaminhada à Associação por se tratar de um recurso de origem federal.

Sandrinho da Looping expressou a importância desse recurso para a manutenção das atividades sociais do município. Entre os projetos desenvolvidos pela AMORES estão a Equoterapia, Musicoterapia, uma Escolinha de Futebol, aulas de artes marciais, aulas de inglês e informática entre outras ações que beneficiam diretamente a comunidade.

“A sustentação destes programas indispensáveis depende de apoio contínuo e recursos adequados”, reforçou Sandrinho da Looping.