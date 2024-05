A Escola Estadual Rodolfo Almeida completará 106 anos em 2024, e receberá R$ 100 mil por meio de emenda impositiva do deputado estadual Zé Guilherme.

Este recurso, viabilizado pelo pré-candidato a prefeito Sandrinho da Looping, será destinado para atividades de manutenção, custeio e melhoria da infraestrutura no estabelecimento de ensino.

A entrega do ofício para o diretor André Chagas ocorreu nessa quarta-feira (8).

De acordo com Sandrinho da Looping, poder contribuir com a escola é gratificante. “A escola celebra 106 anos de fundação e com a incrível marca de mil alunos”.