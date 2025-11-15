O Ministério da Saúde determinou a confidencialidade sobre o valor da compra de 73 milhões de testes rápidos de Covid-19, em contrato válido por dois anos. A aquisição se refere a kits para detecção do Coronavírus por meio de amostra nasal ou nasofaríngea, com perspectiva de entrega dos primeiros lotes, de 6,1 milhões de unidades cada, em 30 e 60 dias após a assinatura do acordo com a empresa selecionada.

De acordo com o estudo técnico elaborado para a licitação, a estimativa do preço foi mantida em sigilo para “resguardar o caráter competitivo do certame, prevenindo a formação artificial de preços e assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração”.

A quantidade de testes de Covid adquirida foi calculada considerando a média anual de 30,1 milhões de testes rápidos distribuídos em 2023 e 2024, somada a média anual de síndromes virais notificadas, de 30,7 milhões de casos.

“A soma desses valores (60.832.688) dividida por dois resulta em 30.416.344, ao qual foi acrescida uma margem de segurança de 20% (6.083.269), totalizando uma estimativa anual de 36.499.613 testes. Assim, o quantitativo estimado para abastecimento em 24 meses é de 72.999.226 unidades, arredondado para 73.000.000 testes rápidos de antígeno”, afirma o estudo técnico.

Casos registrados

O documento aponta ainda que, em 2023 e 2024, 8 milhões de casos de Covid-19 foram registrados no Brasil. “Nos anos de 2023 e 2024, foram notificados aproximadamente 8 milhões de casos positivos, porém esses dados podem estar subnotificados em razão das limitações na distribuição dos testes”, observa o estudo.

“No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), os testes rápidos de antígeno (TR-Ag) são utilizados conforme o Plano Nacional de Expansão da Testagem para COVID-19 (PNE-Teste). Desde o início do Plano até setembro de 2024, foram distribuídos cerca de 83 milhões de TR-Ag, sendo que apenas em 2024, até outubro, a distribuição somou 10,3 milhões de unidades”, diz o documento.

Fonte: Petrônio Viana/Metrópoles